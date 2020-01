Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitskontrollen in Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstag (23.01.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh in der Zeit von 07.40 Uhr bis 11.35 Uhr auf der Kapellenstraße in Wiedenbrück (OT: Lintel) Geschwindigkeitsmessungen durch.

Ein Autofahrer wurde mit 71 km/h bei erlaubten 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Neben einem Bußgeld von 160 Euro erwarten den Fahrer ein Fahrverbot von einem Monat sowie zwei Punkte in Flensburg.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen zur Absenkung des Geschwindigkeitsniveaus waren insgesamt 35 weitere Fahrzeugführer zu schnell. 29 Verkehrsteilnehmer werden ein Verwarngeld zahlen müssen. Gegen sechs Verkehrsteilnehmer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Geschwindigkeitskontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt, um das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig zu senken. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu schwersten Unfallfolgen!

