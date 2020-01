Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Schölling/ Vermisster Rentner tot aufgefunden

Coesfeld (ots)

Der seit Juni 2019 in Senden vermisste 59-Jährige ist am Dreikönigstag 2020 durch Forstarbeiter verstorben in einem Waldgelände im Schölling aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben. Offensichtlich liegt der Todeszeitpunkt schon länger zurück.

