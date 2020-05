Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Ein schwerverletzter Radfahrer und Blutproben bei beiden Unfallbeteiligten

Burscheid (ots)

Ein 19-jähriger Burscheider ist am Donnerstagabend (21.05.) auf der Friedrich-Goetze-Straße schwer verletzt worden.

Der junge Mann war um kurz nach 20:00 Uhr auf dem Gartenweg in Richtung Bismarkstraße unterwegs. An der Ampel Friedrich-Goetze-Straße überquerte er die Straße bei Rotlicht. Dabei fuhr er in die Fahrerseite von einem Ford, mit dem ein 26-jähriger Leverkusener in Richtung Bürgermeister-Schmidt-Straße unterwegs war.

Der Pedelecfahrer, der keinen Helm trug, erlitt u.a. eine Kopfverletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Versorgung in das Krankenhaus Opladen. Der Sachschaden blieb mit knapp 1.000 Euro gering.

Bei dem Radfahrer konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht - er pustete über 1,2 Promille. Auch bei dem Autofahrer ergaben sich Anzeichen für Alkohol- und/oder Drogenkonsum. Er machte von seinem Recht Gebrauch, keinen Vortest durchzuführen.

Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung bzw. Trunkenheitsfahrt. (rb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell