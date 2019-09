Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit sechs Fahrzeugen auf Autobahn, Parkrempler

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfall beim Einparken

Um 9:00 Uhr beschädigte ein 67 Jahre alter BMA-Fahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Frankenstraße beim Einparken einen bereits geparkten Fiat. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Satteldorf: Auffahrunfall mit sechs Fahrzeugen

Auf der Autobahn A6 kam in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen der Landesgrenze zu Bayern und der Anschlussstelle Crailsheim es am Sonntag gegen 16.15 Uhr gegen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Aufgrund des dichten Verkehrsaufkommens musste ein auf der linken Fahrbahn fahrender 65-Jährigern mit seinem VW Touran bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender 63-jähriger Renault Laguna-Fahrer musste stark bremsen und kam ebenfalls noch rechtzeitig zum Stillstand. Ein dahinter fahrender 32-Jähriger konnte seien Audi A3 nach ersten Erkenntnissen möglicherweise nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Renault. Dadurch wurde der Renault auf den VW Touran geschoben. Im Anschluss kollidierte eine 20-Jährige mit ihrem Audi Q2 mit dem Renault Laguna. Ein hinterherfahrender 34-Jähriger konnte seinen VW Golf Variant noch abbremsen und nach links zwischen den vorderen Fahrzeugen und der Mittelschutzplanke ausweichen. Ein nachfolgender 69-Jähriger in eire Mercedes B-Klasse konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem VW Golf Variant, der dann vermutlich wieder gegen den Audi A 3 geschleudert wurde. Sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, eine Person schwer. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 30.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell