POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Über 70 Autos mutwillig beschädigt - Feurer am Funkturm - Streitigkeiten - Unfälle

Sulzbach an der Murr: Leichtverletzter Motorradfahrer

Ein 19-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 18 Uhr die B 14 in Richtung Großerlach. In einer Rechtskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte über die Fahrbahn und kam im Graben zum Liegen. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Murrhardt-Steinenberg: Dachrinne beschädigt

Ein Traktorfahrer befuhr am Sonntag gegen 14.40 Uhr die Mannenweiler Straße. Wegen eines entgegengekommenen Autos musste der Traktorfahrer nach rechts ausweichen und schrammte hierbei gegen das Vordach eines dortigen Hauses. Der verursachte Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Fahrer der entgegengekommenen roten Limousine fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Sachdienliche Hinweise auf das unfallbeteiligte Auto nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Welzheim: Einbruch in Kindergarten

Ein Einbrecher dang am Montag gegen 00.15 Uhr in der Straße Oberer Wasen in einen dortigen Kindergarten ein. Hierzu hatte er ein Fenster eingeworfen. Als er von einem Passant im Gebäude bemerkt wurde, flüchtete der Eindringling. Er erbeutete etwas Bargeld. Die Polizei hattein der Nacht nach dem Einbrecher ohne Erfolg gefahndet. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181-2040 entgegen.

Schorndorf: Radfahrerin contra Auto

Eine 19-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntag gegen 14.15 Uhr den Gehweg der Welzheimer Straße. Als ein 25-jähriger Autofahrer von einem Grundstück auf die Straße einbiegen wollte, stieß die Radfahrerin gegen den VW Polo. Die 19-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Leutenbach: Über 70 Autos mutwillig beschädigt

Ein Polizeistreife stellte am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr bei einer Vorbeifahrt an einem Autohaus in der Maybachstraße fest, dass sämtliche Heckscheibenwischer der dort ausgestellten Autos abgerissen waren. Bei der näheren Besichtigung wurden auch erhebliche Lack- und Karosserieschäden bemerkt. Unbekannte Vandalen ritzten in der Tatnacht auch Schriftzüge in die Lackierungen. Auffällig war hier das Wort "Saki", welches mehrfach festzustellen war. Zum Teil liefen die Täter auch über die Autos. Nach vorläufigen Schätzungen könnte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen. Ein Schadensgutachter wird jedoch noch hinzugezogen. Die Polizei Winnenden hat die Ermittlungen nach den unbekannten Vandalen übernommen. Wir sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, sollte sich bitte unter Tel. 07151/950422 bei der Polizei melden.

Berglen: Brand eines Funkturms

Am Samstag gegen 23.15 Uhr war die örtliche Feuerwehr im Einsatz, weil ein Funkturm und eine unmittelbar angrenzende Hütte in Oppelsbohm in Flammen stand. Der Brand wurde von einem Passanten festgestellt, der die Rettungskräfte alarmierte. Nach ersten Feststellungen war der Brandausbruch vermutlich an einem dortigen Stromkasten. Beim Brand entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen-Hohenacker: Mehrere Autos beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Sonntag, 25.08.2019 und Sonntag, 01.09.2019 drei Autos beschädigt, die auf dem P+R Parkplatz am Bahnhof Hohenacker-Neustadt abgestellt waren. Der Täter hatte an einem Audi und einem Opel die Windschutzscheiben eingeschlagen und die Motorhaube demoliert. Darüber hinaus wurde an einem Hyundai die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wurde auf circa 3.500 Euro beziffert.

Am vergangenen Samstag wurde zwischen 17:45 Uhr und 23:30 Uhr ein Pkw, Renault erheblich beschädigt, welcher in der Straße Im Raisger geparkt war. Ein Unbekannter hatte das Auto auf der gesamten linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt, wodurch ein Sachschaden von circa 3.500 Euro entstand.

Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Waiblingen-Neustadt: Streitigkeit in Flüchtlingsunterkunft

Wegen zu lauter Musik sind am Sonntagnachmittag ein 34 Jahre alter Tschetschene und ein 21-jähriger Gambier in Streit geraten. Der 21-Jährige hatte gegen 13:00 Uhr in der Gemeinschaftsküche laut Musik gehört, woran sich der 34-Jährige störte. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, über deren Anfang und Verlauf die Aussagen auseinander gingen. Der Tschetschene wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

