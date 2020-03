Polizei Münster

POL-MS: Fahrzeuge auf der Jägerstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (31.3. 0.48 Uhr) beschädigten Unbekannte an der Jägerstraße drei Autos und ein Kleinkraftrad. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter stießen das Kleinkraftrad der Marke Kymco um und beschädigten dieses dadurch an der linken Seite. An einem VW hinterließen die Randalierer Beschädigungen am hinteren rechten Radlauf. Bei einem Mini war das Gehäuse des rechten Außenspiegels abgeschlagen, bei einem Fiat die Plastikverkleidung des Spiegels gebrochen. Eine Anwohnerin hörte in der Nacht Geräusche auf der Straße und sah in der Nähe der beschädigten Fahrzeuge einen Mann mit dunkler Kleidung und Kopfbedeckung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

