Polizei Münster

POL-MS: Polizisten nehmen Einbrecher fest - Untersuchungshaft angeordnet

Münster (ots)

Polizisten nahmen Sonntagvormittag (29.3., 11.08 Uhr) an der Hoffschultestraße einen 42-jährigen Einbrecher fest. Dieser sitzt nun in Haft.

Der 42-Jährige machte sich an einem Fenster des Schulkomplexes zu schaffen. Dieses beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, der sofort die "110" wählte. Die Beamten entdeckten den 42-Jährigen noch in den Räumlichkeiten und nahmen ihn fest. Der 42-Jährige wird sich für den Einbruch in die Schule vor Gericht verantworten müssen.

Ermittlungen ergaben, dass der Rumäne bereits wegen eines Einbruchs im Sommer letzten Jahres in Münster mit Haftbefehl gesucht wird. Ein Richter verkündete am Montag (30.3.) den Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

