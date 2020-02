Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Erfolgreiche Ermittlungen nach Einbruch

Bühl (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gaststätte am Johannesplatz am Samstag vergangener Woche (15. Februar), gelang den Ermittlern des Polizeireviers Bühl nur fünf Tage später der Ermittlungserfolg. In den frühen Morgenstunden waren bis dahin Unbekannte über einen Kellerzugang ins Lager der Gaststätte gelangt, nachdem sie zuvor erfolglos versucht hatten Haupt- und Nebeneingangstüren aufzuhebeln. Aus dem Lager entwendete das Duo hochprozentige Alkoholika im Wert von rund 500 Euro, verursachten einen Sachschaden von rund 2.000 Euro und suchten im Anschluss das Weite. Am Samstagmorgen wurde der Einbruch entdeckt und die Bühler Polizei nahm die Ermittlungen auf. Neben der Spurensicherungsarbeit durch Kriminaltechniker, konnten auch Bilder einer Überwachungsanlage erlangt werden. Diese führten die Beamten auf die Spur zweier Tatverdächtiger. Die Wohnanschriften des 20-jährigen Mannes und der 21 Jahre alten Frau wurde daraufhin am Donnerstagmorgen durchmehrere Beamte durchsucht, was zum Auffinden des mutmaßlichen Diebesgutes und weiterer Beweismittel führte. Beide müssen sich nun mit einem Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls auseinandersetzen.

/rs

