Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Kölner Ducati-Fahrer schwer verletzt

Rösrath (ots)

Ein 51-jähriger Kölner ist am Donnerstagnachmittag (21.05.) auf einer Probefahrt in Hoffnungsthal schwer verletzt worden.

Der Ducati-Fahrer wartete gegen 13:40 Uhr zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel Hofferhofer Straße / Hauptstraße. Als die Ampel auf Grün wechselte, fuhr er an, um nach rechts auf die Hauptstraße abzubiegen

Nach Angaben des Motorradfahrer blockierte dabei ein Rad und die Maschine rutschte weg. Der 51-Jährige stürzte bei geringer Geschwindigkeit so unglücklich auf die Seite, dass er eine schwere Schulterverletzung erlitt.

Ein Notarzt behandelte ihn zunächst an der Unfallstelle. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Verletzten zur weiteren Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Der Schaden an der Ducati wird auf 1.500 Euro geschätzt. (rb)

