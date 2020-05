Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Kiosk

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagmorgen (19.05.), gegen 09:35 Uhr, hat ein Angestellter eines Kiosks einen Einbruch festgestellt. Am Vortag, gegen 15:30 Uhr, war am Kiosk in der Schmidt-Blegge-Straße im Stadtteil Paffrath noch alles in Ordnung.

Unbekannte hatten die Eingangstür aufgebrochen und aus dem Kiosk eine größere Menge Zigarettenstangen, Tabak, einen Fernseher, eine Kaffeemaschine sowie Bargeld aus einer Kasse entwendet.

Insgesamt dürfte der Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Zur Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

