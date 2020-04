Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen-Herongen - Abbiegeunfall

Rollerfahrerin schwer verletzt

Straelen-Herongen (ots)

Am Montag (28.04.2020) kam es gegen 12:00 Uhr auf der Niederdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 48-Jährige Frau aus Straelen befuhr mit Ihrem Daimler die Niederdorfer Straße in Richtung Niederlande und wollte von dort nach links in die Veilingstraße einbiegen.

Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision mit einer 60-jährigen Rollerfahrerin aus Kamp-Lintfort, die auf der Niederdorfer Straße in Richtung Herongen fuhr. Der hinter der 60-Jährigen fahrende 65-jährige Ehemann der Rollerfahrerin, der ebenfalls mit einem Leichtkraftrad unterwegs war, vollzog eine Vollbremsung und touchierte den Daimler noch leicht.

Die 60-Jährige wurde bei dem Aufprall auf den Daimler schwer verletzt und mit dem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell