Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl - Wer kennt die Täter?

Rees (ots)

Am Dienstag, 10.12.2019, entwendeten drei bisher unbekannte Täter diverse Lebensmittel, Schmuck und Kosmetika aus einem großen Supermarkt am Grüttweg. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Erwachsene und ein junges Mädchen mit Rucksack. Die Waren wurden aus den Auslagen genommen und in den Rucksack des Mädchens gesteckt. Das unbekannte Mädchen verließ anschließend den Einkaufsmarkt durch den Informationsbereich ohne die Waren zu bezahlen. Die Täter wurden von der Überwachungskamera aufgezeichnet.

Die Bilder sind unter diesem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/rees-ladendiebstahl-1

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tätern machen? Hinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (as)

