Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Metalldiebstahl

Täter flüchten in silber-farbenen Ford Focus

Straelen (ots)

Am Sonntag (26. April 2020) gegen 17:40 Uhr hörte ein Anwohner an der Leuther Landstraße von dem ehemaligen Bundeswehrgelände kommend ein lautes Poltern. Als er nachschaute, sah er einen silber-farbenen Ford Focus mit niederländischem Kennzeichen, der auf einem Parkplatz vor dem Gelände stand. In dem PKW saßen zwei Personen. Eine dritte, männliche, dunkel gekleidete Person befand sich auf dem Gelände und warf Gegenstände aus Metall über den Zaun. Kurze Zeit später fuhr der Wagen in Richtung Straelen davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

