Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - BMW auf Parkplatz beschädigt

Verursacher flüchtet

Rees (ots)

Am Samstag (25.04.2020) ereignete sich auf dem Parkplatz mehrerer Geschäfte am Westring ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Reeserin hatte ihren BMW gegen 09:50 Uhr unbeschädigt in einer Parklücke abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren linken Tür fest. Unklar ist, ob der Schaden von einem anderen Fahrzeug oder vielleicht von einem Einkaufswagen stammen. Der Verursacher des Schadens hatte sich bereits entfernt, ohne seine Daten für die Schadensregulierung auszuhändigen.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

