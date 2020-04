Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Unfallflucht

Verkehrszeichen und Asphalt beschädigt

Kranenburg (ots)

Am Donnerstag (23.04.2020) kam es am Kreisverkehr Tiggelstraße /Alde Börg zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug war von der Tiggelstraße aus Richtung Nimweger Straße kommend in den Kreisverkehr eingebogen um dann auf die Straße "Alde Börg" zu fahren. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit dem auf der Verkehrsinsel befindlichem Mast mit Verkehrszeichen und verbog diesen. Möglicherweise löste sich durch die Kollision ein Anbauteil des Fahrzeuges und schlug auf den Asphalt. Hierbei wurden mehrere Beschädigungen im Asphalt verursacht. Der Verursacher des Schadens entfernte sich ohne seiner Pflicht nachzukommen, Angaben zu seiner Person, seinem Fahrzeug oder seiner Beteiligung zu machen.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

