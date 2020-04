Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straßenraub - Täter wurde festgenommen

Kleve (ots)

Am Samstag, 25.04.2020, kam es gegen 11:25 Uhr in Kleve auf dem Parkplatz des eoc zu einem Raubdelikt. Dabei schlug ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz auf einen in Kleve wohnhaften 44 Jahre alten Mann ein und verletzte ihn dabei leicht im Gesicht. Im Anschluss entriss er dem Opfer noch eine Flasche Vodka, bevor er in Richtung Siegertstraße flüchtete. Auch dank der Hilfe aufmerksamer Zeugen gelang es den herbeigerufenen Beamten der Polizeiwache Kleve den Flüchtigen samt Beute zu stellen und vorläufig festzunehmen. Da er angetrunken war, wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutprobenentnahme angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter dann einem Haftrichter vorgeführt.

