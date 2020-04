Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Garage

Anwohnerin schreckt Täter auf

Kleve-Kellen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:20 Uhr wurde eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Emmericher Straße durch laute Stimmen vor dem Haus geweckt. Als sie auf den Balkon trat, um nachzuschauen, sah sie eine unbekannte Person auf einem Fahrrad sitzend vor der Garage des Hauses. In der Garage, die als Unterstellplatz für die Fahrräder der Anwohner genutzt wird, nahm sie zudem einen Lichtschein war. Als die 72-Jährige den jungen Mann, der offensichtlich "Schmiere" stand ansprach, kletterte der zweite Täter aus dem Fenster der Garage. Auch er stieg auf ein Rad und die beiden flüchteten gemeinsam in Richtung Emmericher Straße. Die Zeugin beschreibt die zwei Personen als etwa 16 Jahre alt, schlank und schwarz gekleidet. Beide trugen eine Mütze. Der Jugendliche, der vor der Garage wartete, war mit einem Mountainbike unterwegs. Der andere Täter, der aus der Garage kletterte, hatte einen Rucksack dabei und flüchtete auf einem Damenrad. Die Kripo Kleve nimmt Hinweise unter Telefon 02821 5040 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell