Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vorfahrt missachtet - 4 Verletzte

Klingenmünster (ots)

Am Donnerstag, 30.01.2020, gegen 10:40 Uhr, wollte die Fahrerin eines Pkw Ford Focus, von der B 48 aus Richtung Waldrohrbach kommend, nach links auf die L 508, in Richtung Landau abbiegen. Hierbei übersah die 72-Jährige den aus Richtung Landau kommenden, auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden, Pkw Opel. Alle Insassen der beiden beteiligten Fahrzeuge, im Alter zwischen 59 und 81 Jahren, wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mit Rettungsfahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber in verschiedene Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Landau-Land waren mit insgesamt 9 Fahrzeugen im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000.- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr örtlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell