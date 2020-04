Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Einbruch in Baustelle

Täter entwenden Werkzeuge

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Zwischen Sonntag (26.04.2020), 14:00 Uhr und Montag (27.04.2020), 11:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein im Bau befindliches Gebäude an der Hauptstraße. Hierzu schoben die Täter einen Rollladen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes gewaltsam nach oben und schlugen dann die Glasscheibe des Fensters ein um in das Gebäude hinein zu gelangen. Die Täter entwendeten diverse Handwerkszeuge und Elektrogeräte und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

