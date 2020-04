Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/BAB 5: Spurwechsel auf A 5 führt zu zwei Totalschäden

Hirschberg/BAB 5 (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2020, gegen 16:15 Uhr wechselte der 26-jährige Fahrer eines AUDI A3 auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Hirschberg von der linken auf die rechte Spur und übersah dabei den 25-jährigen Fahrer eines NISSAN Micra. Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeugen waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

