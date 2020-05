Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Kind in Voiswinkel schwer verletzt

Odenthal (ots)

Ein vierjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag (19.05.) in der Ortsdurchfahrt Voiswinkel von einem Auto erfasst worden.

Der Junge stand zunächst gegen 14:45 Uhr zusammen mit seiner Mutter auf dem Gehweg neben der Odenthaler Straße. Zeitgleich fuhr ein 73-jähriger Kürtener mit seinem BMW von Funkenhof in Richtung Bergisch Gladbach.

Nach Angaben der Mutter des Verletzten wollte sie mit ihrem Sohn hinter dem BMW die Fahrbahn überqueren und sagte das auch dem Jungen. Dieser rannnte jedoch plötzlich los und prallte seitlich vor den BMW. Der Senior gab ebenfalls an, dass der Junge so plötzlich auf die Straße gelaufen sei, dass er nicht mehr ausweichen konnte.

Der Notarzt versorgte zunächst an der Unfallstelle eine Beinverletzung des Vierjährigen. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Kinderkrankenhaus. An dem BMW war kein wirtschaftlicher Schaden zu erkennen. (rb)

