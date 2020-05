Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Angebot zur kostenlosen Telefonberatung zum Thema "Einbruchschutz"

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz bieten jetzt in der Coronazeit eine kostenlose Telefonberatung für die Menschen im Rhein-Kreis Neuss an.

Da die regulären Vorträge zum Einbruchschutz in der Beratungsstelle nicht stattfinden können, stehen die technischen Berater exklusiv am Mittwoch (13.5.), in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr, unter den Rufnummern 02131 300-25512 / 02131 300-25518 zum Thema "Einbruchsschutz" zur Verfügung. Die Bürgerinnen und Bürger erfahren am Telefon, wie sie ihr Zuhause sichern können und werden herstellerneutral beraten.

Schützen Sie sich und machen Sie, gemeinsam mit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, Einbrechern das Leben schwer. Nutzen Sie das Beratungsangebot Ihrer Polizei und schieben Sie Einbrechern einen "Riegel Vor!".

