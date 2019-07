Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Koblenz (ots)

Leicht verletzt wurde eine Motorradfahrerin bei einem Unfall am gestrigen Tag, 07.07.2019, 09.40 Uhr in der Hofstraße im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein. Als diese vor der Ampel an der L 127 abbremste, rutschte das Vorderrad weg. Beim Sturz zog sie sich Knieverletzungen zum, die ambulant in einem Koblenzer Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Krad musste abgeschleppt werden. An der Honda entstand ein Schaden von rund 700 Euro.

