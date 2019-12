Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Igel aus Fahrzeugverkleidung gerettet

Wörth (ots)

Wörth; Am 10.12.2019 erschien gegen 19:30 Uhr eine hilfesuchende Tierliebhaberin auf der Polizeidienststelle und bat um Rat. Die 51-jährige Frau aus Eggenstein hatte auf der Landstraße einen Igel auf der Straße vor dem Überfahren gerettet. Da die Dame aber erst noch ihre erkrankte Mutter nach Hause bringen musste, nutzte der Igel die "Freiheit" im Fußraum des Fahrzeugs und krabbelte in einen Lüftungsschacht. Hier konnten die Beamten tatsächlich die Tiergeräusche wahrnehmen. Durch einen technisch versierten Bekannten wurde kurzerhand die Verkleidung entfernt und der Igel befreit. Nach einer Untersuchung wurde das Tier wieder in die sichere Natur entlassen.

