Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall - Polizei schließt medizinischen Notfall nicht aus

Neuss (ots)

Am Freitag (08.05.), gegen 9:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Preußenstraße mit mehreren Fahrzeugen. Ein 62-Jähriger war mit einem Linienbus die Preußenstraße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Nach ersten Informationen fuhr der Bus plötzlich unkontrolliert und beschädigte zwei parkende Autos am Fahrbahnrand. Nach der Kollisionen fuhr der Bus offenbar ungebremst weiter und stieß mit zwei weiteren Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge schob er rückwärts auf eine Mauer und kam erst dadurch zum Stillstand. Bei dem Unfall erlitten sieben Personen leichte und eine Beteiligte schwere Verletzungen. Die Betroffenen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Zentrale Unfallaufnahmeteam unterstützte die Maßnahmen der unfallaufnehmenden Polizeibeamten. Die Unfallstelle musste hierzu gesperrt werden, der Verkehr wurde abgeleitet. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell