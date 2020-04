Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Mehrfachtäter auf frischer Tat erwischt

Mannheim (ots)

Am Morgen des Ostermontags erhielt die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof den Hinweis, dass sich am Bahnhof zwei Personen mit insgesamt fünf Fahrrädern befänden und sich merkwürdig verhalten würden.

Um dem Hinweis nachzugehen begab sich eine Streife direkt in den Bahnhof. Eine Person konnte bereits in der Haupthalle des Bahnhofes angetroffen werden. Auf die drei von ihm mitgeführten Fahrräder angesprochen, ließ er sich spontan dazu ein, den Diebstahl der Fahrräder zuzugeben. Der 26-jährige Marokkaner wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Die zweite Person konnte nicht angetroffen werden. Auch eine Fahndung verlief negativ.

Im Rahmen der Fahndung wurden jedoch zwei weitere, unverschlossene Fahrräder sichergestellt, die ebenfalls dem Diebstahlsvorhaben der zwei Männer zugeordnet werden konnten.

Im Zuge weiterer Ermittlungen auf der Dienststelle, wurde aufgrund des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 26-Jährigen, der Bereitschaftsstaatsanwalt um Untersuchungshaft ersucht. Einer Untersuchungshaft wurde nicht zugestimmt, jedoch erwirkte der Bereitschaftsstaatsanwalt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen in Speyer. In Zusammenarbeit mit den Beamten der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Polizeiinspektion Speyer wurde die Wohnung des 26-Jährigen noch am gleichen Tag durchsucht. Hierbei wurden Beweismittel aufgefunden.

Den zweiten, bisher unbekannten Tatverdächtigen, identifizierten Polizisten der PI Speyer anhand eines Bildes aus der Videoüberwachung zweifelsfrei. Es handelt sich bei diesem um einen 24-Jährigen aus Algerien

Die weiteren Ermittlungen führt nun das Polizeipräsidium Rheinpfalz.

