Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kinder bewerfen Zug mit Steinen

Eutingen (ots)

Am frühen Samstagabend meldete die Deutsche Bahn der Bundespolizei, dass im Bahnhof Eutingen Kinder mit Steinen auf einen durchfahrenden Zug geworfen hätten.

Der Triebfahrzeugführer befand sich auf der Fahrt von Mühlacker nach Pforzheim, als er bei der Durchfahrt die drei Jungen am Bahnsteig sah. Mindestens einer der Jungen warf mit einem Gegenstand auf den Zug. Durch Beamte des PP Pforzheim konnten die Drei im Alter von 12 und 13 Jahren noch am Bahnhof festgestellt werden. Alle drei gaben zu, mit Steinen, die sie aus den Gleisbett hatten, auf den Zug geworfen zu haben. Sie wurden nach Abschluss der Maßnahmen durch die Beamten des PP Pforzheim an die Sorgeberechtigten übergeben.

Bei der Begutachtung des Zuges wurde ein Schaden unter dem Sichtfenster des Führerstandes festgestellt. Der Stein hatte demnach nur knapp die Fenster des Triebfahrzeugführers und des Fahrgastraumes verfehlt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinesfalls ein Kavaliersdelikt geschweige denn eine adäquate Freizeitbeschäftigung ist, Züge mit Gegenständen zu bewerfen. Personen, die in diesem Zusammenhang festgestellt werden, müssen mit Anzeigen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Des Weiteren ist mit Schadenersatzforderungen zu rechnen.

Die genaue Schadenshöhe in diesem Fall wird noch ermittelt. Die weiteren Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ereignis trifft nun die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe.

