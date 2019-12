Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung in der ehemaligen Fußgängerzone

Gerolstein (ots)

Am 27.12.2019 gegen 23:15 Uhr begingen insgesamt drei Täter im Alter von 19 bis 27 Jahre aus dem Großraum Nordrhein-Westfalen an mehreren Ladengeschäften in der ehemaligen Fußgängerzone in Gerolstein (Hauptstraße) mehrere Sachbeschädigungen durch Ausheben von Kellerfensterabdeckungen und Umwerfen von Blumenkübeln.

Zeugen, welche die Täter bei Tatbegehung feststellten, verfolgten diese fußläufig und konnten diese bis zum Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Daun festhalten.

Weitere Hinweise zu den Tätern oder der Tat werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 / 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 / 95260 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



