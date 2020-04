Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Gleisüberschreitung führt zur Anzeige

Mannheim (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag teilte die Deutsche Bahn der Bundespolizei mit, dass sich nördlich des Mannheimer Hauptbahnhofes zwei Personen im Gleis aufhalten würden. Ein Triebfahrzeugführer musste bereits eine Schnellbremsung einleiten.

Der Ereignisort auf Höhe der Mannheimer Universität war schnell erreicht. Vor Ort konnten die Beamten zwei 23- und 24-jährige Frauen feststellen. Sie gaben an, gerade von den Rheinpromenaden zu kommen und nun in die Innenstadt zu gehen. Mit ihrem gewählten Weg über die Gleise stellten die Frauen eine Gefahr für sich und andere da. Der Triebfahrzeugführer des Regionalexpresses sah sich daraufhin gezwungen, eine Schnellbremsung einzuleiten. Verletzt wurden weder die zwei Frauen, noch Reisende im Zug. Gegen die 23- und 24-Jährigen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

