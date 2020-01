Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Unter Drogeneinfluss Pkw gefahren

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020, gegen 22:45 Uhr, kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung in Großenkneten auf der Straße Am Bahnhof einen Pkw und stellen bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Großenkneten Ausfallerscheinungen fest. Nach einem durchgeführten Drogentest bestätigt sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln den Pkw geführt hat. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt wird untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

