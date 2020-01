Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Rotlichtverstoß führt zu VU mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 03.01.2020 kam es gegen 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Demnach befuhr eine 39-jährige Wildeshauserin in Delmenhorst die Mühlenstraße in Richtung Hans-Böckler-Platz. Hierbei missachtete sie im Kreuzungsbereich der Oldenburger Straße das für sie geltende Rotlicht und stieß im weiteren Verlauf mit dem Pkw eines 58-jährigen Delmenhorsters zusammen, welcher von der Oldenburger Straße in die Mühlenstraße abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Schaden von 20000EUR.

