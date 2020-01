Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Kind auf Zebrastreifen angefahren

Delmenhorst (ots)

Ebenfalls am 03.01.2020 bog gegen 18:20 Uhr eine 38-jährige Wardenburgerin mit ihrem Pkw in Delmenhorst in die Oldenburger Straße ab. Dabei übersah sie ein 13-jähriges Mädchen, welches zu Fuß den Fußgängerüberweg der Oldenburger Straße nutzte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt und wurde vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht.

