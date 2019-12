Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Geldautomat aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 08:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Café in einem Krankenhaus in der Karlsruher Moltkestraße ein. Anschließend brachen die Diebe einen darin befindlichen Geldautomaten auf und ergriffen mit einer Beute von schätzungsweise 120.000 Euro die Flucht. Der Einstieg gelang den Dieben vermutlich über ein eingeschlagenes Fenster. Vermutlich um Spuren zu verwischen verteilten die Einbrecher Blumenerde an der Tatörtlichkeit.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Christina Krenz, Pressestelle

