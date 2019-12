POL-KA: (Enzkreis) Keltern-Niebelsbach - Durstige Langfinger steigen in Container ein

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Samstagnachmittag kam es in Keltern zu einem eigenartigen Aufbruch eines Containers.

Bislang unbekannte Täter stiegen am Samstag zwischen 17 Uhr und 10 Uhr des darauffolgenden Tages in einem Firmengelände in der Industriestraße in einen sich dort befindlichen Container ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand bog der Eindringling einen Bauzaun mit erheblicher Gewalt auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gelände der Firma. Im weiteren Verlauf drückte der Einbrecher das Fenster eines Containers ein und gelangte so ins Innere. Im Anschluss bediente er sich am Biervorrat der Firma und ließ nach seinem Genuss mehrere leere Flaschen zurück. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden ist bislang unklar und bedarf weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zu diesem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Telefonnummer 07082 79120, in Verbindung zu setzen.

