Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Firmentransporter aufgebrochen

In der Nacht vom Montag, 09. Dezember 2019, auf Dienstag, 10. Dezember 2019, versuchten bislang unbekannte Täter mehrere Firmentransporter aufzubrechen. Auf einem Gelände in der Straße An der Urlage versuchten die Täter es an insgesamt drei Fahrzeugen, ohne Diebesgut zu erlangen. Bei einem Transporter, der im Urlagen Kamp stand, gelang es den Tätern in das Innere einzudringen. Hier entwendeten sie diverses Elektrowerkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Kind durch unbekannten Mann angesprochen

Am Montag, 09. Dezember 2019, wurde im Bereich der Straße Stukenborg, unweit eines Spielplatzes und einer Baustelle, gegen 15.45 Uhr eine 12-jährige Radfahrerin durch einen bislang unbekannten Mann aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Das Mädchen ging auf die Gesprächsversuche des Mannes nicht weiter ein und begab sich zügig nach Hause. Der unbekannte Mann wird als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er habe kurze braune Haare und keinen Bart oder eine Brille getragen. Das Gespräch sei in Deutsch ohne Akzent geführt worden. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und einem schwarzen Pullover. Eventuell ist der Mann Raucher. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen, älteren Pkw gehandelt haben, den das Mädchen als "flach" beschreibt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Samstag, 07. Dezember 2019, 18.00 Uhr und Montag, 09. Dezember 2019, 07.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe einer Schule Kolpingstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Eisentor eines Sportstadions beschädigt

Zwischen Samstag, 07. Dezember 2019, und Montag, 09. Dezember 2019, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Eisentor eines Sportstadions an der Steinfelder Straße. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 10. Dezember 2019, kam es um 07.50 Uhr auf der Straße Ossenbeck zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Bersenbrück und sein 36-jähriger Beifahrer aus Bersenbrück gerieten vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn ins Schleudern. Im weiteren Verlauf verließ der Wagen die Fahrbahn und überschlug sich. Hierdurch wurden beide Insassen leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 09. Dezember 2019, 12.15 Uhr und Dienstag, 10. Dezember 2019, 08.10 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes an der Webergasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen dort geparkten Transporter der Marke Iveco und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

