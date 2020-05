Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auffindung eines Tresors im "Meerer Busch" nach Einbruch in Viersen

Bild-Infos

Download

Meerbusch (ots)

Am frühen Freitagvormittag (08.05.) erhielt die Polizeiwache Meerbusch den Hinweis eines Spaziergängers, dass in dem Waldgebiet "Meerer Busch" in Büderich ein Tresor läge.

Eingesetzte Beamte der Polizeiwache Meerbusch konnten das aufgeflexte Wertbehältnis ausfindig machen.

Noch im Tresor befindlich, waren diverser Goldschmuck und weitere Wertgegenstände. Anhand ebenfalls aufgefundener Unterlagen konnte der massive Metallschrank einem Tageswohnungseinbruch aus Viersen zugeordnet werden (Pressemeldung der Polizei Viersen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65857/4591489).

Es ergaben sich zudem Hinweise auf einen dunklen BMW, der sich in den Abend- oder Nachtstunden am Donnerstag (07.05.) im Bereich "Meerer Busch", in der Nähe des aufgefundenen Tresors, aufgehalten haben soll und möglicherweise eine Rolle bei der vorherigen Tatausübung gespielt haben könnte.

Hinweise die zur Tatklärung beitragen könnten, erbittet das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0.

