Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Helenabrunn: Tageswohnungseinbrecher stehlen Tresor

Viersen-Helenabrunn (ots)

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Mittwoch gegen 12:00 Uhr auf der Helenenstraße in Viersen. Eine Zeugin informierte die Polizei, dass vier maskierte Personen einen Tresor aus einem Haus in ein Auto geladen hatten. Anschließend flüchteten die Männer mit einem dunklen Wagen vom Tatort. Dabei wurde der Pkw von einem fünften Täter gesteuert. Die Fahndung nach dem Fahrzeug blieb jedoch ohne Erfolg. Wie die Einsatzkräfte feststellten, hatten die Unbekannten zunächst die Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und anschließend alle Räume durchsucht. Im ersten Obergeschoss fanden die Einbrecher einen Tresor, welchen sie die schmale Treppe ins Erdgeschoss herunterstießen. Hier hebelten die Einbrecher die abgeschlossenen Haustür auf. Anschließend luden die Täter den Tresor in den Pkw und flüchteten. Da die Einbrecher die meisten Schränke und Kommoden mit Hilfe von Werkzeugen aufbrachen und dadurch die Wohnung verwüsteten, entstand ein Sachschaden von vermutlich einigen zehntausend Euro. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Einbrecher Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Die Eigentümer des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht im Haus. Nach Angaben der Zeugin war an dem Fluchtfahrzeug ein ausländisches Kennzeichen angebracht. Hinweise auf die Einbrecher oder auf das verwendete Fluchtfahrzeug erbittet das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (395)

