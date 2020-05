Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Bereits am Montag ereignete sich gegen 17.20 Uhr auf der Straße 'Natt' ein Unfall, bei dem ein 81-jähriger Brachter schwer verletzt wurde. Der Senior fuhr mit seinen Pkw von Bracht in Richtung Breyell. In einer Linkskurve geriet er aus bisher unklarer Ursache rechts neben die Fahrbahn und prallte in der Folge gegen einen Baum. Dabei wurde er schwer verletzt. /wg (393)

