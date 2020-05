Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vermisste Person

Niederkrüchten (ots)

Seit dem 28. April 2020 wird aus einer städtischen Unterkunft in Niederkrüchten ein 41-jähriger Mann vermisst. Der aus Afrika stammende Mann hat die Unterkunft in den Abendstunden mit unbekanntem Ziel verlassen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Der 41-Jährige ist ca. 1,80 Meter groß und etwa 70 kg schwer. Er spricht Deutsch, Englisch und Französisch. Angaben zu einer möglichen Bekleidung gibt es nicht. Hach Hinweisen könnte sich der 41-Jährige im Raum Mönchengladbach aufhalten. Ein Bild des 41-Jährigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen Hinweise bitte an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder über den Notruf. /sm (392)

