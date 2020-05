Kreispolizeibehörde Viersen

Kreis Viersen

Grefrath: Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern

Kreis Viersen / Grefrath (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Kriminalpolizei vor unseriösen Handwerkern, die Arbeiten rund ums Haus anbieten. Heute erstattete eine 43-jährige Frau aus Grefrath Anzeige wegen Betrugsverdachts. Die Frau hatte in einer Tageszeitung eine Webeanzeige gelesen, nach der eine Firma Steinreinigungsarbeiten anbietet. Sie nahm Kontakt auf, da sie die Einfahrt zu ihrem Haus reinigen lassen wollte. Sie ging auf den vorgeschlagenen Preis ein. Als dann zwei Männer erschienen, forderten sie von der Grefratherin zunächst eine Vorauszahlung von 1500 Euro für Materialbeschaffungen. Das Ganze in bar und ohne Quittung. Die Frau zahlte daraufhin mehrere hundert Euro an, und die Männer begannen sogleich damit, die Einfahrt mit einem Hochdruckreiniger zu säubern. Danach, ohne weitere Arbeiten durchzuführen, kündigen die Männer an, an einem anderem Tag die Arbeiten fortzuführen. Dann würden sie auch den Restbetrag von 2500 Euro kassieren müssen. Die Grefratherin erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Polizei rät: Prüfen Sie sorgfältig, wenn Sie Handwerkerleistungen in Anspruch nehmen wollen oder Ihnen an der Haustür ein Geschäft angeboten wird. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie einen Auftrag direkt an der Haustür unterschreiben sollen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie eine Vorauszahlung für Material leisten sollen und dies Ihnen erst vor Ort offenbart wird. Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht ganz genau verstanden haben. Denn Unterschriften sind nie "reine Formsache"! Achten Sie bei Haustürgeschäften auf das richtige Datum und die Unterschriften. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert gegebenenfalls die Durchsetzung Ihres Widerrufsrechts. Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind. Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu. Wenn Sie den Verdacht haben, dass man Ihnen ein unseriöses Geschäft oder eine unseriöse Handwerkerleistung angeboten hat, informieren Sie die Polizei. Die zentrale Rufnummer lautet 02162/377-0, in dringenden Fällen wählen Sie den Notruf. /wg (390)

