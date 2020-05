Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Pedelecfahrerin missachtet Vorfahrt - schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Montag fuhr eine 73-jährige Pedelecfahrerin aus Willich (deutsch) gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann auf der Buschstraße in Anrath in Richtung Viersener Straße. An der Kreuzung Hüttendyk fuhr sie weiter geradeaus und missachtete dabei vermutlich die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Die Willicherin stieß mit dem Pkw, der von einer 57-jährigen Frau aus Willich gefahren wurde, zusammen und fiel auf die Straße. Sie wurde dabei verletzt musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (387)

