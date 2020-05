Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Voursenbeck: Fahrraddieb mit rosafarbenem T-Shirt flüchtet

Nettetal-Voursenbeck (ots)

Am Sonntag beobachtete eine Anwohnerin auf der Straße Voursenbeck in Nettetal gegen 14.30 Uhr, wie ein Unbekannter ein Fahrrad aus einer unverschlossenen Garage stahl. Als die Zeugin versuchten den Dieb festzuhalten, schlug dieser um sich, traf die Zeugin glücklicherweise nicht. Anschließend flüchtete der Dieb mit dem Fahrrad in Richtung Hinsbeck-Heide. Der Dieb ist ca. 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Er trug graue Shorts, eine Sonnenbrille, ein rosafarbenes T-Shirt und einen weißen Mundschutz. Hinweise auf den Dieb erbittet die Polizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (385)

