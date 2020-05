Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgängerin und Rollstuhlfahrer nach Zusammenstoß verletzt

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Sonntag, gegen 12:30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Rollstuhlfahrrad-Handbike die Straße an Haus Bey in Richtung Hombergen. In Höhe Hausnummer 1 übersah er eine in gleicher Richtung laufende 48-jährige Joggerin aus Mönchengladbach und fuhr dieser von hinten gegen die Wade. Sowohl der Rollstuhlfahrer als auch die Joggerin stürzten zu Boden und verletzten sich leicht. Die Joggerin wurde zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt./HJR (383)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell