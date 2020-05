Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub einer Geldbörse

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht zum Sonntag, gegen 01:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann aus Nettetal Opfer eines Raubüberfalls. Der Geschädigte befand sich in seiner Wohnung, als er von einem flüchtigen Bekannten angerufen und aufgefordert wurde auf die Straße zu treten. Dort warteten insgesamt 5 Personen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlugen drei Personen unter Zuhilfenahme eines Maulschlüssels auf den Geschädigten ein. Als dieser am Boden lag, raubten die Täter dessen Portmonee mit zuzeit unbekanntem Inhalt. Der Geschädigte zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf und weitere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus Lobberich gebracht, wo er stationär verblieb. Die Ermittlungen hinsichtlich der Tatverdächtigen dauern an. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./HJR (381)

