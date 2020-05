Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Unbekannte brachen einen Tresor auf.

Die Unbekannten drangen zwischen 04:30 h und 15:00 h in den Keller eines 3-Familien-Hauses an der Berliner Straße ein und brachen einen dort aufgefundenen Tresor auf. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (379)

