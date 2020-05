Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rollerfahrerin nach Zusammenstoß mit PKW verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Freitag gegen 09:10 Uhr fuhr eine 58-jährige Willicherin mit ihrem PKW die Straße am Schwarzen Pfuhl aus Richtung Schiefbahn kommend, in Fahrtrichtung Neersen. In Höhe der Hausnummer 1 wollte sie nach rechts auf den dortigen Parkplatz abbiegen und übersah dabei eine in gleicher Richtung fahrende 32-jährige Rollerfahrerin aus Korschenbroich. Die Rollerfahrerin stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /HJR (378)

