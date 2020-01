Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Trickdiebstahl ( 28.01.2020)

Tuttlingen (ots)

Opfer eines sogenannten "Wechselfallenschwindlers" wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr der 21-jährige Verkäufer an der Kasse eines Lebensmittelmarktes in der Weimarstraße. Ein männlicher Kunde im Alter von etwa 45 Jahren, auffällig groß mit grauem Haare und Oberlippenbart legte dem Verkäufer an der Verkaufskasse zwei Flaschen Mineralwasser vor und bezahlte mit einer Zwei-Euro-Münze. Als der Verkäufer die Kasse offen hatte, bat der mit osteuropäischem oder russischem Akzent sprechende Kunde darum, ihm mehrere Banknoten zu wechseln. Der Verkäufer an der Kasse ließ sich darauf ein und musste später einen deutlichen Fehlbetrag in seiner Kasse feststellen.

Personen, die der Polizei Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 721 601-0, zu melden.

