Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Worndorf) Sachbeschädigung an einer Grillhütte (26.01.2020)

Neuhausen ob Eck - Worndorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht zum Sonntag nach 02.00 Uhr an der Grillhütte beim Schützenhaus an der Buchheimer Straße begangen wurde. Unbekannte Täter suchten die nicht verschlossene Grillhütte heim, nahmen Gegenstände aus der Hütte und verstreuten sie im Bereich der Hütte. Weiterhin wurden mehrere Plexiglasscheiben der Hütte mutwillig beschädigt. Die Grillhütte wurde bis gegen 02.00 Uhr für eine private Feier genutzt Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mühlheim an der Donau, Tel. 07463 9961-0, zu melden.

