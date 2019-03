Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) Einbruch in Kellerräume

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 04.03.2019, 22 Uhr bis 05.03.2019, 16 Uhr, versuchten Unbekannte in drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Leistadter Straße einzubrechen. An zwei Türen gelang es ihnen, die Schlösser abzureißen, bei der dritten Tür waren die Täter erfolglos. Nach erster Inaugenscheinnahme der Kellerräume, wurde aus den beiden geöffneten Räumen nichts entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweiese, telefonisch unter 0621 / 963- 2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

