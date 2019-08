Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher auf Minigolfanlage.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Einbrecher in einen Lagerraum der Minigolfanlage in der Pyrmonter Straße ein. Die Täter entwendeten eine kleine Summe Bargeld und verursachten einen Sachschaden von zirka 200 Euro. Wenn Sie Hinweise zum Einbruch geben können, informieren Sie bitte die Kriminalpolizei in Blomberg unter 05232 / 96930.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell